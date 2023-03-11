صحيفة سودانية تكشف عن اتفاق لتشكيل حكومة مدنية برئاسة عسكرية

كشف عضو مجلس السيادة السابق القيادي بحزب البعث الاشتراكي في السودان صديق تاور، سعي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إلى تشكيل حكومة مدنية تحت رئاسة عسكرية.

وذكر صديق تاور أن تلك الحكومة ستكون بمثابة "حكومة تصريف أعمال".

ولفت إلى وجود تسريبات تشير إلى اتفاق بتشكيل حكومية مدنية على رأسها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ووزارات من مدنيين.

وأفاد بأنه أشبه بوضعية حكومة الرئيس السابق عمر البشير، على حدّ تعبيره.

وصرح تاور بحسب صحيفة "الحراك" السياسي الصادرة، السبت، بأن التعتيم الذي فرض على الحكومة المقبلة سيجعل الشعب السوداني هو آخر من يعلم بتكوينها.

وشدّد على أن الحقائق عن تشكيل الحكومة المرتقبة غائبة.

المصدر: صحيفة "الحراك" السياسي السودانية