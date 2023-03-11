الرئاسة المصرية تثمن دور المملكة في استئناف العلاقات الإيرانية السعودية

علقت الرئاسة المصرية على إعلان استئناف العلاقات بين الممكلة العربية السعودية وإيران، مثمنة التوجه الذي انتهجته المملكة في هذا الصدد.

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وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر تقدر هذه الخطوة الهامة، من أجل إزالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي، وتأكيد ارتكازها على مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة من حيث احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وترسيخ مفاهيم حسن الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مصر تتطلع إلى أن يكون لهذا التطور مردود إيجابي إزاء سياسات إيران الإقليمية والدولية، ويشكل فرصة سانحة لتأكيد توجهها نحو انتهاج سياسة تراعي الشواغل المشروعة لدول المنطقة، بما يعزز من فرص التعاون وتوطيد التواصل الإيجابي فيما بينها، من أجل رسم مسار للعلاقات يلبي آمال شعوب المنطقة في الازدهار والتقدم.

المصدر: اليوم السابع