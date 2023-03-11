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العراق يعلن إطلاق أول مدرسة إلكترونية في يوليو المقبل

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العراق يعلن إطلاق أول مدرسة إلكترونية في يوليو المقبل
Globallookpress
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أعلن وزير التربية العراقي إبراهيم نامس الجبوري، اليوم السبت، إطلاق أول مدرسة إلكترونية في يوليو المقبل.


وقال في بيان صحفي إن "الوزارة وفي خطوة تسعى من خلالها إلى استيعاب من واجه صعوبات الانضمام إلى المدارس النظامية وبالأخص الطلبة الخارجيين، ستضع في الأول من تموز بين يدي هذه الشريحة أول مدرسة رقمية تتضمن مناهج دراسية عبر نافذة الصفوف افتراضية (المدرسة الإلكترونية الحكومية)".

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وأضاف أن "الخطوة تتماشى والاتفاقات الدولية مع الأمم المتحدة وتوجهاتها الرامية إلى تطوير وتفعيل التعليم عن بعد (التعليم الرقمي)، وتوظيفه بشكل حقيقي في خدمة من لم يتسن له الحصول على فرصه الانتظام في التعليم لأسباب مختلفة".


المصدر: RT

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