بعد 5 سنوات على منحهن حق القيادة.. 31% من السعوديات يقدن سيارات

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في السعودية أن 31% من النساء بالمملكة يقدن سيارات، وذلك بعد مرور قرابة 5 سنوات على صدور الأمر الملكي بالسماح للمرأة بالقيادة.

إقرأ المزيد

وكشف الاستطلاع الذي شاركت فيه 1343 امرأة أعمارهن فوق 18 عاما، أن 28% من النساء اللواتي يقدن السيارات في السعودية لا يحملن رخصة قيادة.

وبين أن نسبة من لا يقدن السيارة هي 69%، من بينهن 25.6% بسبب عدم الحاجة أو عدم الرغبة في ذلك.

وأظهر أيضا أن 16.6% لا يقدن سيارة بسبب الخوف من القيادة، و8.7% من جراء ارتفاع أسعار شراء السيارة، و3.9% بسبب عدم وجود وقت لتعلم القيادة.

كما أن وجود مشكلة صحية منعت 2.9% من المستطلعة آرائهم من القيادة، فيما منع ارتفاع تكاليف الرخصة 2.2%، ورفض الأهل 1.8%، وأسباب أخرى بنسبة 7.9%.

وفي العام 2017، أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا بمنح المرأة حق قيادة السيارات، ودخل القرار حيز التنفيذ في يونيو 2018.

من الجدير ذكره أن السعودية كانت الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارات.

وكانت المملكة العربية السعودية تبنت في السنوات الأخيرة سياسة جديدة للانفتاح قادها ولي العهد محمد بن سلمان، أثمرت عن زيادة مساحات الترفيه وزيادة دور المرأة وغيرها من التغييرات المجتمعية.

المصدر: الخليج أونلاين