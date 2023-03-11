السعودية.. رحيل "خطاط الشهادتين"

قبل ساعات من احتفال السعودية بـ"يوم العلم"، ودع الدنيا خطاط العلم السعودي صالح بن سعد المنصوف، الذي حدث أسلوب كتابة الشهادتين والسيف على بيرق التوحيد، قبل أكثر من 50 عاما.

وستؤدى الصلاة على الفقيد عصر اليوم السبت في جامع البابطين شمال الرياض، وسيوارى جثمانه في مقبرة الشمال.

وصالح بن سعد بن عبدالله المنصوف (86 عاما)، الملقب بـ"خطاط الشهادتين في الراية السعودية"، هو أول خطاط سعودي يخط كلمة التوحيد بيده "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، ورسم السيف على الراية.

ونشرت "دارة الملك عبدالعزيز" عبر منصاتها الاجتماعية مقابلة مصورة مع الفقيد، تحدث خلالها عن ذكرياته مع تحديث كتابة الشهادتين في الراية السعودية، وكيف قام بالكتابة، وما الأدوات المستخدمة في ذلك.

وقال: "كتابتي للشهادتين كانت منذ عهد الملك فيصل - رحمه الله - في عام 1962، وكنت أول من كتب ذلك ولله الحمد".

واستخدم المنصوف الصبغ الأبيض في الكتابة في وقت غابت فيه التقنية وأجهزة الطباعة، ووضع بصماته في الراية السعودية، وتمنت أسرة المنصوف أن يعلم والدهم بتخصيص يوم 11 مارس من كل عام للعلم، إلا أن ذلك لم يتح له، حيث انتقل إلى رحمة الله قبل ساعات من احتفال الوطن بيوم العلم.

#فيديو الدارة |📺

منذ أكثر من (50) عامًا تمكن الأستاذ صالح المنصوف خطاط العلم السعودي أن يُحدِّث أسلوب كتابة الشهادتين والسيف على بيرق التوحيد، وهنا يروي لـ #دارة_الملك_عبدالعزيز قصة العمل. pic.twitter.com/C3DGeowxzz — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) March 10, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية