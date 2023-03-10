قيس سعيد: سيادتنا الوطنية فوق كل اعتبار ولا نقبل التدخل في شؤوننا إطلاقا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن من أهم المبادئ التي تقوم عليها ثوابت السياسة الخارجية لبلاده، أنها لا تقبل التدخل في شؤونها إطلاقا، وسيادتها الوطنية فوق كل اعتبار.

وأضاف قيس سعيد: "لا نتدخل في شؤون الغير ولن نقبل بأن يتدخل أحد في خيارات الشعب التونسي"، مشددا على أنهم لن يفرطوا أبدا في استقلال البلاد.

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وتابع خلال لقاءه وزير الخارجية نبيل عمار، قائلا: "هناك حملة شعواء تشنها دوائر معروفة ولأهداف معلومة.. يقولون بأنه تمييز عنصري، فعن أي بلاد يتحدثون وعن أي شعب يتكلمون؟ نحن دولة تقوم على المساواة، والتمييز العنصري ليس في قاموسنا إطلاقا، وعليهم أن يحذفوه حتى من قواميسهم كما حذفوا بعض الكلمات من القواميس اللغوية في لغات أخرى".

وأردف بالقول: "نحن نرفض الاتجار بالبشر في تونس وخارج تونس، نتألم مع الأفارقة لأنهم ضحايا.. ولكن أيضا لن نسمح بوجود الاشخاص غير القانونيين".

وصرح قيس سعيد: "هل توجد دولة في العالم تقبل بأن يكون على أرضها أشخاص خارج الأطر القانونية، وتقبل بأن تتولى مجموعات إحداث محاكم خاصة بها تتعلق بالأحوال الشخصية والزواج.. لن نقبل بأي تمييز عنصري أو اتجار بالبشر أو التعدي على قوانينا.. هناك تدابير اتخذت وتم تنفيذها لتيسير إقامة الأفارقة".

وشدد على أن علاقات تونس بإفريقيا وطيدة جدا، موضحا أن ما يشاع من أخبار زائفة ومن صور من الخارج عن معاناة الأفارقة يدخل في الحملة الشعواء التي يشنونها ضد تونس.

المصدر: RT