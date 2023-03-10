محكمة تونسية تطعن في الحكم على سيف الدين مخلوف

أفادت وسائل إعلام تونسية بأن محكمة التعقيب طعنت في الحكم على النائب السابق سيف الدين مخلوف، بالسجن والحرمان 5 سنوات من مباشرة المحاماة في "قضية الكولوار".

وقال حبيب بن سيدهم عضو البرلمان السابق التابع لائتلاف الكرامة، إن محكمة التعقيب قضت بالنقض والإحالة في ما يعرف بقضية "الكولوار" التي اتهم فيها المحامي سيف الدين مخلوف بالتطاول على القضاء العسكري.

وأضاف أن الحكم الاستئنافي بالسجن والحرمان 5 سنوات من مباشرة المحاماة قد ألغي مع ارجاع الملف مرة ثانية لمحكمة الاستئناف للقضاء فيه مجددا بهيئة أخرى.

وصرح بن سيدهم لموقع "كشف" بأن سيف الدين مخلوف لن يغادر السجن الآن لأنه يقضي في عقوبة سجنية في ما يخص ملف حادثة المطار.

المصدر: وسائل إعلام تونسية