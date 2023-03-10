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خبير مصري: السيسي تصدّى "لمخطط إسرائيلي خطير" في سيناء

أخبار العالم العربي

خبير مصري: السيسي تصدّى
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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قال الخبير الاستراتيجي المصري اللواء نصر سالم إن إسرائيل كانت تسعى إلى اتفاق للتنازل عن أراض مصرية، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي عرقل تلك المخططات.

وفي حوار مع قناة "صدى البلد" أوضح سالم أن الرئيس الراحل حسني مبارك رفض التفريط في جزء من سيناء، و"حاول العدو زرع العناصر الإرهابية في أرض الفيروز بمساعدة الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان الإرهابية لاستخدامها كوطن بديل للفلسطينيين".

وقال سالم إن هناك خبيرا إسرائيليا "قدم مخططا منذ شهرين عبارة عن 20 ألف كيلو متر من سيناء لإقامة وطن للفلسطينيين وهذا كلام خطير".

وأضاف أن "العدو كان يسعى إلى جعل مصر تكره سيناء وتقبل باتفاق تبادل الأراضي، أو التنازل عن جزء منها، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واعيا بتلك المخططات وأكد عدم التفريط في شبر منها".

المصدر: "صدى البلد"

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