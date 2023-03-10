ليبيا.. حبس شخصين بتهمة خطف فتاة وتصويرها عارية في مصراتة

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا حبس شخصين بتهمة خطف فتاة عشرينية وإرغامها على خلع ملابسها وتصويرها عارية شرق مدينة مصراتة.

وقال المكتب في بيان، إن النائب العام وجه بممارسة إجراءات تحليل البيانات المتوافرة بشأن الواقعة وتتبع المتهمين بارتكاب الواقعة وضبطهم وتحديد محل وجود المجني عليها.

وبناء على هذه التعليمات، بدأ منسوبو قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام في تقديم المعلومات اللازمة حيث ترتب عن ذلك إظهار بيانات المشتبه بهم، ثم ضبط أعضاء هيئة الشرطة المكلفين بحماية الآداب العامة في مدينة مصراتة اثنين منهم.

وأشار البيان إلى تولي وكيل النيابة بنيابة غرب مصراتة الابتدائية مهمة استجوابه المتهمين ثم أمر بحبسهما احتياطيا واتخاذ ما يكفل معالجة آثار الجرم على المجني عليها.

المصدر: بوابة "الوسط" الليبية