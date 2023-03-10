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الإمارات تدين عملية تل أبيب

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الإمارات تدين عملية تل أبيب
Globallookpress
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دانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في تل أبيب وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، حسبما جاء في بيان للخارجية الإماراتية اليوم الجمعة.

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وأكدت الوزارة في بيانها أن دولة الإمارات "تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان فلسطيني أطلق النار في شارع ديزنغوف في تل أبيب مساء الخميس مخلفا 3 إصابات، إحداها حرجة، قبل أن يلقى حتفه برصاص الشرطة.

وتبنت حركة "حماس" المسؤولية عن الهجوم.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

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