مصر تستعد لاستكشاف الفضاء

وقعت مصر وبلجيكا، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية والتعاون في مجال علوم الفضاء وتطوير الأقمار الصناعية.

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وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية وتبادل الخبرات والزيارات والأنشطة المشتركة والتدريب وبناء القدرات فيما يتعلق باستخدامات الفضاء الخارجي؛ إلى جانب التعاون في مجال علوم الفضاء وتطوير الأقمار الصناعية والمجال البيئي اتصالاً بالفضاء؛ حيث يأتي ذلك التعاون في إطار البرنامج الطموح الذي تتبناه مصر في مجال الفضاء.

وصرح سفير مصر لدى بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبي بدر عبد العاطي، بأن توقيع مذكرة التفاهم للتعاون بين البلدين في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية والتعاون في مجال علوم الفضاء يعكس التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا في مختلف المجالات.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط