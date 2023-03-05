الباز يحذر من ندرة المياه الجوفية في مصر.. وتنبؤ عالم عراقي بزلازل سوريا وتركيا

حذر عالم الفضاء العالمي الدكتور فاروق الباز، من ندرة المياه الجوفية في مصر، قائلا: "إن المياه الجوفية في مصر مهما كانت فهي محدودة لا يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي في الزراعة".

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وعن دور تكنولوجيا الفضاء في مجال الزلازل أوضح "الباز" أن الأرض عبارة عن كتل صخرية صلبة تطفو فوق طبقة نصف سائلة تسمح للكتل الصخرية بالتحرك، ضاربًا مثالًا بما حدث منذ أيام في شمال غرب سوريا وجنوب تركيا، وهو الأمر الذي حدث نتيجة ابتعاد الأرض في منتصف البحر الأحمر بالتحديد في منطقة شبه الجزيرة العربية عن البحر الأحمر من 1.5 سم إلى 2 سم واصطدام الأرض بطبقة صخرية صلبة تسببت في حدوث الزلزال وهذا الأمر تنبأ به عالم عراقي وصرح به العالم الهولندي وليس هو من تنبأ به.

وأضاف، أنه في غالب الأمر يستطيع الاستشعار عن بعد أن يساعد الإنسان في معرفة نوعية الصخور في باطن الأرض ومدى إمكانية وجود معادن بها من عدمه، مؤكدًا أن القدماء المصريين كانوا جيولوجيين بارعين ويعلمون جيدًا كل شيء عن كل شبر بأرض مصر لدرجة أنهم اختاروا صخرة تمثال "خفرع" من مكان يبعد 250 كيلومترا جنوب غرب أسوان ثبت أنها من أصلب وأجود أنواع الصخور ولا يوجد لها مثيل في العالم وهذا بشهادة جمعية الجيولوجيين الأمريكية.

المصدر: أخبار اليوم