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القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة طولكرم

أخبار العالم العربي

القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة طولكرم
وكالة الأنباء الفلسطينية
القوات الإسرائيلية تقتحم طولكرم
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت، فجر اليوم الجمعة، مدينة طولكرم شمال غربي الضفة الغربية، وضاحية ذنابة شرقها.

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وذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة وتمركزت في الحي الجنوبي، وداهمت منزل المواطن عصام عودة، ومنزل الأسير المحرر ثائر الأعرج في ضاحية ذنابة، وأخضعتهما للاستجواب، من دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت أن الجنود الإسرائيليين اعتلوا سطح عمارة سكنية في الحي الشرقي بالمدينة، وأن مواجهات اندلعت في المنطقة أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الصوت، من دون أن يبلغ عن إصابات.

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت فجرا بلدة نعلين غرب رام الله، واعتقلت والد وشقيق منفذ عملية تل أبيب معتز الخواجا، وأخذت قياسات منزلهم تمهيدا لهدمه.

المصدر: وفا+ RT

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