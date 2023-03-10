القوات الإسرائيلية تعتقل والد وشقيق منفذ عملية تل أبيب

اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة، والد وشقيق منفذ عملية تل أبيب معتز الخواجا، بعدما اقتحمت منزلهم في بلدة نعلين غرب رام الله، وأخذت قياسات المنزل تمهيدا لهدمه.

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وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت القيادي في حركة حماس صلاح الخواجا كما اعتقلت أحد أبنائه.

وكانت مصادر فلسطينية أكدت أن منفذ عملية إطلاق نار في شارع "ديزنغوف" في مدينة تل أبيب، الليلة الماضية، هو الشاب معتز الخواجا 23 عاما، من بلدة نعلين غرب مدينة رام الله، وهو ينتمي بحسب التقارير الأولية إلى حركة حماس.

وأطلق الشاب معتز الخواجا النار ليلة الجمعة النار على إسرائيليين في أحد شوارع تل أبيب فأصاب 3 أشخاص، أحدهم جروحه خطيرة جدا لكن حالته مستقرة وفق الإعلام الإسرائيلي، في حين قتل الخواجا برصاص أجهزة الأمن الإسرائيلية.

المصدر: عرب 48+ وكالات