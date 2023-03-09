استهجان كبير لتمثيل وزير سوداني بلاده في اجتماعات نسوية أممية (صور)

أثار تمثيل وزير التنمية الاجتماعية السوداني أحمد بخيت بلاده في اجتماعات الأمم المتحدة لبحث قضايا المرأة، ردود رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استهجنوا تصرفه بشدة.

وغردت الإعلامية السودانية داليا الطاهر في حسابها على موقع "تويتر" ساخرة من حضور الوزير واصفة إياه بـ"الانقلابي": "وزير التنمية الاجتماعية الإنقلابي أحمد آدم بخيت رئيس وفد السودان المشارك في اجتماعات لجنة وضع المرأة الدورة 67 بنيويورك كمتحدث رئيسي في المائدة المستديرة الوزارية حول جهود السودان وأفضل الممارسات في وصول النساء للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي وتحقيق المساواة للنساء والفتيات.…".

احمد ادم بخيت اختنا ممثلة المرأة في الأمم المتحدة

كفانا يا برهان مهاذل pic.twitter.com/dhpAkbRu8k — waleed. a. o (@wlydbdalqadr3) March 9, 2023 أنا

وغرد حساب @wlydbdalqa: "احمد بخيت اختنا ممثلة المرأة في الأمم المتحدة.. كفانا يا برهان مهازل".

السريالية فى #اليوم_العالمي_للمرأة، نائب رئيس حركة العدل و المساوة، وزير التنمية الانقلابي و المسئول عن الخدمة الوطنية السابق الكوز/ أحمد آدم بخيت يمثل نساء السودان في أضخم حدث أممي نسوي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وذكر لهن : "أن حكومته تسعى لإبراز دور أكبر للمرأة السودانية" ! pic.twitter.com/v3DYfcwEHJ — BLACKBOY سودانى (@blackboy) March 8, 2023

يشار إلى أن بخيت ترأس وفدا سودانيا رفيع المستوى في اجتماعات لجنة وضع المرأة، بدورتها الـ 67 حيث تحدث خلال الطاولة المستديرة الوزارية حول جهود بلاده، وأفضل الممارسات لوصول النساء للتكنولوجيا والابتكار والتعليم في عصر التحول الرقمي.

المصدر: RT