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استهجان كبير لتمثيل وزير سوداني بلاده في اجتماعات نسوية أممية (صور)

أخبار العالم العربي

استهجان كبير لتمثيل وزير سوداني بلاده في اجتماعات نسوية أممية (صور)
Globallookpress
متظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم
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أثار تمثيل وزير التنمية الاجتماعية السوداني أحمد بخيت بلاده في اجتماعات الأمم المتحدة لبحث قضايا المرأة، ردود رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استهجنوا تصرفه بشدة.

وغردت الإعلامية السودانية داليا الطاهر في حسابها على موقع "تويتر" ساخرة من حضور الوزير واصفة إياه بـ"الانقلابي": "وزير التنمية الاجتماعية الإنقلابي أحمد آدم بخيت رئيس وفد السودان المشارك في اجتماعات لجنة وضع المرأة الدورة 67 بنيويورك كمتحدث رئيسي في المائدة المستديرة الوزارية حول جهود السودان وأفضل الممارسات في وصول النساء للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي وتحقيق المساواة للنساء والفتيات.…".

أنا

وغرد حساب @wlydbdalqa: "احمد بخيت اختنا ممثلة المرأة في الأمم المتحدة.. كفانا يا برهان مهازل".

يشار إلى أن بخيت ترأس وفدا سودانيا رفيع المستوى في اجتماعات لجنة وضع المرأة، بدورتها الـ 67 حيث تحدث خلال الطاولة المستديرة الوزارية حول جهود بلاده، وأفضل الممارسات لوصول النساء للتكنولوجيا والابتكار والتعليم في عصر التحول الرقمي.

المصدر: RT

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