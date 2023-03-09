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الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي وبوتين

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الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي وبوتين
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي
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أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، بأن الاتصال شهد تبادل التهنئة بمناسبة مرور 80 عاما على قيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

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وقال إن الرئيسين بحثا سبل تعزيز مختلف أطر التعاون بين مصر وروسيا خاصة من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجارية بينهما.

وأكد أن الرئيسين ثمّنا العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين في مختلف المجالات على المستويين الرسمي والشعبي، مع تأكيد مواصلة دفع تلك الروابط خلال الفترة القادمة.

‏وأضاف أن بوتين والسيسي ناقشا آخر المستجدات الإقليمية والدولية، حيث أكدا أهمية دفع جهود تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتسوية أزمات المنطقة على نحو يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها.

كما تطرق الاتصال إلى سبل التغلب على الأزمات العالمية الراهنة لاسيما في مجال الغذاء، حيث أكد الرئيسان أهمية تعزيز الأمن الغذائي خاصة للدول المتضررة في إفريقيا التي تأثرت أكثر من غيرها على هذا الصعيد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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