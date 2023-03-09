مصر تعلن تعرضها لحرب جديدة

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تعليقا على الشائعات التي تثار في البلاد على خلفية الأزمة الاقتصادية، إن الدولة تتعرض لحروب الجيل الرابع والخامس.

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وأضاف خلال تصريحات صحفية: "أي خبر أو شائعة بتطلع لازم نعقل الخبر الأول ونقيمه إحنا كأفراد لمدى معقولية الكلام اللي بيتقال".

وتابع: "مجرد أي خبر بيحصل بنبدأ كلنا نشيّره ويبقى ملايين الناس بيتناقلوا الشائعة.. ده جزء من الحروب الحديثة".

وأشار إلى محاولة لإعطاء انطباع بالإحباط والسلبية بين المواطنين، مؤكدا أن الدولة تتحرك لنفي شائعة من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وشدد على أن هذه الظاهرة تعاني منها الكثير من الدول وليس مصر وحدها، مؤكدا أن طالدولة ترد على هذه الشائعات وتوضحها بشكل فوري ليكون المواطن مطمئنا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية