السيسي يتحدث عن فيلم مرعب "لن ينام المصريون إذا شاهدوه"

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن فيلم وثائقي أنتجته الدولة يوثق فظائع كبيرة ارتكبها الإرهابيون خلال السنوات من عام 2011 إلى ما بعد ثورة يونيو من العام 2013.

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وأوضح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالا بيوم الشهيد أن هذا الفيلم قد لا ينام المصريون إذا شاهدوه.

وأكد أنه "كان لديه خياران الأول عندما تولى المسؤولية، وهو أن يجعل المصريين يحملون الهم، ووقف كل الأعمال، ويكون هناك حشد إعلامي ضخم على الحرب التي تحدث في سيناء، ولم تكن حربا بسيطة"، مشيرا إلى أن حجم الخسائر والدمار التي كانت تحدث هناك في سيناء لو أذيع فيلم واحد لن ينام المصريين.

وأضاف: "كان من الممكن أن نحشد كل الجهود للحرب لكن لم نفعل هذا، أما الخيار الثاني هو أن نجري بكل همة وما أوتينا من قوة لإنهاء المشكلة، وبناء البلد؛ لأن ظروفها كانت صعبة للغاية، فاخترنا الطريق الثاني".

وتابع الرئيس: "الحمد لله الحرب أنجزت بنجاح، لكن لابد أن نظل منتبهين دائما ويكون (السلاح صاحي)".

المصدر: RT