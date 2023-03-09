 
مباشر

مصرع 14 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء قبالة السواحل التونسية

أخبار العالم العربي

مصرع 14 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء قبالة السواحل التونسية
Globallookpress
مهاجرون غير شرعييين في البحر الأبيض المتوسط (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uw6z

أعلن خفر السواحل التونسي الخميس أن 14 مهاجرا من جنسيات دول جنوب إفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم غرقا وتم إنقاذ 54 آخرين إثر غرق مركب يقلهم قبالة السواحل التونسية.

إقرأ المزيد
تطورات أزمة المهاجرين غير الشرعيين في تونس.. دول إفريقية تتخذ قرارات عاجلة
تطورات أزمة المهاجرين غير الشرعيين في تونس.. دول إفريقية تتخذ قرارات عاجلة

وقال خفر السواحل في بيان له إن وحدات الحرس البحري بصفاقس (وسط شرق) عثرت "أثناء تمشيط السواحل" على مجموعة تعرض مركبهم للغرق، موضحا أن خفر السواحل تمكن من "نجدة وإنقاذ 54" شخصا من جنسيات من دول إفريقيا جنوب الصحراء و"انتشال 14 جثة".

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن وحدات تابعة لإقليمي الحرس  البحري بالوسط والساحل، تمكنت من إحباط 14 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 435 شخصا شاركوا فيها خلال الليلة الماضية.

المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام تونسية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف مع بن فرحان: نشكر السعودية على موقفها المتوازن من الأزمة الأوكرانية وجهودها في مبادلة الأسرى