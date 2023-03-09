مصرع 14 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء قبالة السواحل التونسية

أعلن خفر السواحل التونسي الخميس أن 14 مهاجرا من جنسيات دول جنوب إفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم غرقا وتم إنقاذ 54 آخرين إثر غرق مركب يقلهم قبالة السواحل التونسية.

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وقال خفر السواحل في بيان له إن وحدات الحرس البحري بصفاقس (وسط شرق) عثرت "أثناء تمشيط السواحل" على مجموعة تعرض مركبهم للغرق، موضحا أن خفر السواحل تمكن من "نجدة وإنقاذ 54" شخصا من جنسيات من دول إفريقيا جنوب الصحراء و"انتشال 14 جثة".

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن وحدات تابعة لإقليمي الحرس البحري بالوسط والساحل، تمكنت من إحباط 14 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 435 شخصا شاركوا فيها خلال الليلة الماضية.

المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام تونسية