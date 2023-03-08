الحوثيون: قد تفشل المفاوضات ونخوض معركة فاصلة لانهاء العدوان ورفع الحصار

اعتبر القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن محمد البخيتي، أن "المفاوضات قد لا تنجح، ونضطر لخوض معركة فاصلة لانهاء العدوان ورفع الحصار".

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب محمد البخيتي: "قد لا تنجح المفاوضات ونضطر لخوض معركة فاصلة لإنهاء العدوان ورفع الحصار، لذلك ننصح اخواننا اليمنيين الذين لازالوا في صف العدو أن يستعدوا للانضمام لصف المجاهدين على امتداد خطوط التماس وتمكينهم من حسم المعركة سريعا".

وأضاف البخيتي: "ونلفت نظرهم بأن الحرب في مواجهة أعداء الأمة ليست مبارة كرة قدم، وأن من يقتل وهو في صف العدوان فإن مصيره جهنم خالدا فيها ابدا، خصوصا بعد أن تجلت حقيقة العدوان للجميع، ومشاهد القوات الامريكية والبريطانية وهي تصول وتجول في المحافظات المحتلة خلف ظهر من يقاتلون في صف العدو لم تعد خافية على أحد".

قد لا تنجح المفاوضات ونضطر لخوض معركة فاصلة لإنهاء العدوان ورفع الحصار، لذلك ننصح اخواننا اليمنيين الذين لازالوا في صف العدو أن يستعدوا للإنضمام لصف المجاهدين على امتداد خطوط التماس وتمكينهم من حسم المعركة سريعا.



ونلفت نظرهم بأن الحرب في مواجهة أعداء الأمة ليست مبارة كرة قدم وأن… https://t.co/AS9m7Gv4i2 — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) March 8, 2023

وفي وقت سابق، أفاد مصدر سياسي يمني، بأن الأمم المتحدة تجري ترتيبات لعقد اجتماع بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في مدينة جنيف لمناقشة سبل تحقيق تقدم في ملف تبادل الأسرى في اليمن.

وأضاف المصدر في حديثه لوكالة "سبوتنيك" أن تحضيرات أممية تجرى لعقد الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتبادل الأسرى والمحتجزين، يوم الجمعة المقبل، لبحث ترتيبات تنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى بين أطراف الصراع في اليمن منذ اندلاعه وتشمل 2223 أسيرا ومحتجزا.

وذكر أن الاجتماع سيبحث تحديد القوائم النهائية لصفقة تبادل الأسرى التي تم التوصل إليها أواخر مارس الماضي، وتشمل عسكريين من قوات التحالف العربي.

المصدر: RT + "سبوتنيك"