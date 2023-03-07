الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء العليمي: ندعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي شامل باليمن

اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر اليمامة يوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وأعضاء المجلس.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه جرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والتأكيد على استمرار دعم المملكة للمجلس والحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق، ودعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.

وحضر الاجتماع رئيس الاستخبارات العامة السعودي خالد الحميدان، وسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر.

المصدر: "واس"