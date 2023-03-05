قادة سعوديون يبحثون في اليمن مستجدات عمليات التحالف العسكرية والحوثيون يعلنون عن خروقات جديدة

‏زار قائد قوات الدعم والإسناد في "التحالف العربي" بقيادة السعودية، اللواء سلطان البقمي، وعدد من القيادات العسكرية السعودية، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني العميد طارق صالح.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن قائد قوات الدعم والإسناد في القوات المشتركة للتحالف اللواء سلطان البقمي، ترأس وفدا إلتقى عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح في مقر قيادة "قوات المقاومة" الوطنية بالساحل الغربي.

وذكرت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الوضع في مسرح العمليات الحربية، واستعراض الإجراءات والتدابير اللازمة. كما زار الوفد بقيادة البقمي جبهة ثرة بمحافظة أبين للوقوف على جاهزية القوات.

من جهتها، أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق التابعة لجماعة "أنصر الله" الحوثية في الحديدة، "رصدها 92 خرقا لقوى العدوان في جبهات الساحل الغربي خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأفاد مصدر في غرفة العمليات بأن "من بين الخروق غارة للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس ومقبنة".

وأضاف المصدر أن "الخروق تضمنت أيضا، تحليق 6 طائرات في أجواء حيس، و13 خرقا بقصف مدفعي، و30 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة".

وووثق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام التابع للحوثيين، سقوط 46 ضحية جراء مخلفات قوات التحالف العربي خلال فبراير الماضي.

كما أكد الحوثييون مقتل وإصابة 61 مواطنا جراء قصف التحالف على مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة خلال فبراير.

المصدر: "واس" + "المسيرة"