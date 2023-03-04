قتلى وجرحى بمواجهات بين القوات المشتركة والحوثيين في اليمن

قتل وأصيب 10 أشخاص إثر مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة وجماعة "أنصار الله" في محافظة الضالع وسط اليمن.

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وأفاد مصدر عسكري يمني أمس الجمعة بأن مواجهات اندلعت بين القوات المشتركة وجماعة "أنصار الله" في قطاع بتار شمال غربي الضالع، تخللها قصف متبادل بالمدفعية، أسفرت عن مقتل جندي واثنين آخرين من "أنصار الله" فيما أصيب 7 من الطرفين.

وذكر المتحدث أن القتال يأتي عقب تعزيز جماعة "أنصار الله" مواقعها الأمامية شمال محافظة الضالع بمقاتلين ومعدات عسكرية.

ويشهد اليمن تهدئة هشة بين أطراف الصراع، منذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، في الثاني من أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.

وأعلنت "أنصار الله"، مطلع أكتوبر الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

المصدر: سبوتنيك