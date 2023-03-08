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إضراب شامل في الضفة الغربية والقدس حدادا على أرواح ضحايا جنين (صور+ فيديو)

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شهدت الضفة الغربية والقدس، اليوم الأربعاء، إضرابا شاملا حدادا على أرواح 6 فلسطينيين قتلوا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين.

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مقتل 6 فلسطينيين خلال اشتباكات عنيفة مع جنود إسرائيليين في جنين وإسرائيل تعلن إصابة عدد من جنودها

ودعت "القوى الوطنية الفلسطينية" في بيان رسمي، أمس الثلاثاء، إلى "إضراب شامل في كافة المحافظات الفلسطينية حدادا على أرواح الشهداء".

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي عن "إغلاق المدارس والجامعات، والمحلات التجارية، وتنظيم مسيرات حاشدة في المدن الفلسطينية والتوجه إلى نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي في الضفة".

ولقي 6 فلسطينيين حتفهم فيما أصيب 26 آخرون خلال اقتحام الجيش الاسرائيلي لمخيم جنين، أمس الثلاثاء. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال عبد الفتاح خروشة الذي يتهمه بتنفيذ عملية حوارة، التي نفذت قبل 10 أيام، وأسفرت عن سقوط مستوطنين.

المصدر: RT

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