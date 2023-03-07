كتائب "القسام" تصدر بيانا "عسكريا" بخصوص اقتحام الجيش الإسرائيلي جنين ومقتل عدد من الفلسطينيين

أصدرت كتائب "القسام"، الجناح العسكري بحركة "حماس" الفلسطينية، بيانا "عسكريا" بخصوص الاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين، والذي أسفر عن عدد من القتلى والجرحى.

وقالت كتائب "القسام" في بيانها: "شعبنا الفلسطيني المجاهد البطل..نزف إليكم ثلةً جديدة من أبطال وأحرار شعبنا شهداء على درب المقاومة والجهاد والبطولة ارتقوا مساء هذا اليوم في مخيم جنين قلعة الصمود والمقاومة ثابتين على درب الشهداء الأبطال من قبلهم، موفون بعهد الله وميثاق الدم والشهادة، راسمين طريق النصر والحرية لشعبنا وقدسنا وفلسطيننا، وعلى رأسهم الشهيد القسامي البطل عبد الفتاح خروشة "أبو خالد"، منفذ عملية حوارة، التي قتل فيها اثنان من مجرمي المغتصبين، والتي جاءت ردا ودفاعا عن شعبنا في وجه جرائم المغتصبين الحاقدين، والشهيد القسامي البطل معتصم صباغ ابن مخيم جنين الإباء".

وأضاف البيان: "وإننا في كتائب القسام ندعو كل مجاهدي شعبنا في كل مكان إلى تصعيد المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال ومغتصبيه، والاشتباك معهم في كل ربوع وطننا المحتل، تحقيقا لشرف السلاح وطهارته من خلال اشتباكه مع المحتل الغاصب، ودفاعه عن شعبنا وقدسنا وعرضنا".

المصدر: RT