 
مباشر

"حزب الله" يكتشف جهاز تجسس إسرائيليا داخل الأراضي اللبنانية (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uvn4

أفادت قناة "المنار" بأن "حزب الله" اللبناني تمكن من اكتشاف جهاز تجسس إسرائيلي على شكل صخرة تشابه البيئة على مقربة من موقع "العباد" داخل الأراضي اللبنانية.

وذكرت قناة "المنار" أنه "في إنجاز ٍجديد لها بمواجهةِ العدوان الصهيوني المتواصل على السيادة اللبنانية، تمكنت المقاومة من العثورِ على جهازٍ للتجسسِ زرعه الاحتلال بالقرب من موقعِ العباد الصهيوني داخلَ الأراضي اللبنانيةِ في بلدة حولا الجنوبية وعلى بعدِ ثلاثينَ متراً من إحدى نقاطِ العلام عند الخطِ الأزرق".

وبينت "المنار" أن الجهاز عبارة عن مجسم على شكل صخرة تحاكي بيئةَ المنطقة، ووضع في مكان يقصده المواطنون في اطارِ رحلات السياحة الجهادية، وهو مؤلف من بطاريةٍ وأسلاكٍ وجهازِ تنصت".

المصدر: "المنار"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا