"حزب الله" يكتشف جهاز تجسس إسرائيليا داخل الأراضي اللبنانية (فيديو + صور)

أفادت قناة "المنار" بأن "حزب الله" اللبناني تمكن من اكتشاف جهاز تجسس إسرائيلي على شكل صخرة تشابه البيئة على مقربة من موقع "العباد" داخل الأراضي اللبنانية.

وذكرت قناة "المنار" أنه "في إنجاز ٍجديد لها بمواجهةِ العدوان الصهيوني المتواصل على السيادة اللبنانية، تمكنت المقاومة من العثورِ على جهازٍ للتجسسِ زرعه الاحتلال بالقرب من موقعِ العباد الصهيوني داخلَ الأراضي اللبنانيةِ في بلدة حولا الجنوبية وعلى بعدِ ثلاثينَ متراً من إحدى نقاطِ العلام عند الخطِ الأزرق".

وبينت "المنار" أن الجهاز عبارة عن مجسم على شكل صخرة تحاكي بيئةَ المنطقة، ووضع في مكان يقصده المواطنون في اطارِ رحلات السياحة الجهادية، وهو مؤلف من بطاريةٍ وأسلاكٍ وجهازِ تنصت".

جهاز التجسس الذي كشفته المقاومة الإسلامية اليوم يبعد نحو 60 مترا عن السياج الحدودي ونقطة إعتلام الخط الأزرق و 40 متراً عن موقع قوات #اليونيفيل و وضع في مكان يقف فيه كل الزائرين للمنطقة للإطلالة على الأراضي الفلسطينية و المستعمرات بسبب ميزة النقطة الجغرافية المرتفعة . pic.twitter.com/VzTrOtlj50 — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) March 6, 2023

المقاومة الاسلامية تكتشف جهاز تجسس صهيوني زرعه جنود الجيش الصهيوني على مقربة من موقع "العباد" داخل الاراضي اللبنانية. pic.twitter.com/nnjEKWPeOL — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) March 6, 2023

المصدر: "المنار"