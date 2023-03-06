السعودية تتيح الاستقدام لـ10 مهن جديدة

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية الاستقدام لـ10 مهن جديدة، عبر منصة "مساند"، ضمن عمل الوزارة المستمر في تطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة.

وجاءت المهن الجديدة المتاحة للاستقدام كالآتي:

- عامل عناية شخصية.

- حارس منزلي.

- مدرس خاص.

- خياط منزلي.

- مدير منزل.

- مزارع منزلي.

- قهوجي منزلي.

- سفرجي منزلي.

- مباشر منزلي.

- أخصائي نطق وسمع خاص.

- مساعد شخصي.

- عامل مساند.

- سائقة خاصة.

وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن منصة "مساند" تعمل على تنظيم وأتمتة عملية الاستقدام بشكل متكامل، إذ تسهم بتقديم رحلة استقدام متكاملة، تبدأ من خلال تمكين العميل من استعراض كل مكاتب الاستقدام في المملكة، واختيار الأنسب له حسب مجموعة من المعطيات، ومنها تحديد الجنسية، والمهن، والأسعار، أو الاطلاع على تقييم العملاء السابقين، وغير ذلك، دون الحاجة إلى زيارة المكتب.

المصدر: "عكاظ"