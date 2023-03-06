مصر تعلن موعد انطلاق أكبر حدث عسكري في البلاد

أعلن الموقع الخاص بمعرض مصر للأسلحة الدفاعية ( EDEX ) بدء العد التنازلي، لافتتاح النسخة الثالثة من المعرض والمقرر لها خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023.

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ووضع موقع المعرض وقتا تنازليا حتى موعد انطلاق المعرض يضم اليوم والساعة والدقيقة، حيث أعلن أن المتبقى 272 يوما و19ساعة و50 دقيقة .

ويعد المعرض هو الحدث الدفاعي والأمني الوحيد الذي يغطي إفريقيا والشرق الأوسط، ويوفر فرصة فريدة للعارضين لعرض أحدث التقنيات، المعدات والأنظمة عبر البر والبحر والجو.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى خلال مشاركته في معرض الدفاع الدولي "IDEX 2023" الذي اقيم بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الماضي، على دعوة أكبر عدد من الشركات للمشاركة في النسخة المرتقبة لمعرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2023"المقرر إقامتها في نهاية العام الجاري.

وأعلنت مصر عن تنظيمها هذا الحدث الضخم لأول مرة في عام 2017، حيث نظمت القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي، مؤتمرا صحفيا عالميا، للإعلان عن تنظيم المعرض المصري الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية، (EDEX 2018).

ويشهد المعرض أسلحة مصرية محلية الصنع تعرض لأول مرة من ضمنها الرادارات المطورة، والطائرات الدرون، ومدرعات وعربات مصفحة، ودبابات، وفرقاطات ولانشات بحرية، إضافة إلى الأجهزة الكهروبصرية، والأسلحة الخفيفة.

المصدر: RT