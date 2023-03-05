هجوم عنيف في مصر على عالم هولندي

شن أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض في مصر هشام العسكري، هجوما على العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، موضحا أن الشخص الذي يدعي أنه عالم زلزال، هو يوتيوبر.

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لافتا إلى إلى الهولندي فرانك هوجربيتس، يتعامل مع السوشيال ميديا فقط ولا يتحدث بشكل علمي، مؤكدًا أن الهولندي هو عالم مزيف.

وأضاف هشام العسكري، خلال تصريحات تلفزيوينة أن الكوكب كان عبارة عن قارة واحدة، إلا أنه حصل انفصالات أدت إلى ما نشاهده في الوضع الحالي من القارات.

وأكد أن مصر بعيدة عن صفائح الزلازل، لكن صفائح الزلزال تمتد نحو إثيوبيا، مضيفًا أن البراكين والزلازل تحدث في الأماكن التي بها نشاط حركي، موضحًا أن الزلزال ليس كارثة طبيعة لكنه ظاهرة جيولوجية، ولا يجب أن نصفها بأنها كارثة، حيث إنه من الممكن أن تحدث الزلازل في المناطق الصحراوية ولم يتأثر بها أحد.

وتابع: حدوث الهزات الأرضية شيء طبيعي.. من الممكن أن نتوقع حدوث زلزال في تركيا الأسبوع المقبل وهو ما يحدث بدرجات بسيطة، مؤكدًا أن التدخل البشري من الممكن أن يحدث زلازل، وأضاف أن بناء السدود والحقن الداخلي لباطن الأرض وكذلك بعض التجارب التي تتم على أعماق كبيرة، كما أن هناك علاقة موثقة وعلمية بأن الحيوانات تشعر بالزلازل والهزات الأرضية قبل الإنسان.

المصدر : المصري اليوم