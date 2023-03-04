خالد مشعل: مقبلون على أيام ساخنة والأمور ذاهبة إلى التصعيد في رمضان

أكد رئيس حركة "حماس" الفلسطينية في الخارج خالد مشعل، مساء يوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يجلب للدول العربية سوى الخراب نتيجة العلاقة السياسية معه.

وفي لقاء الكتروني، أوضح خالد مشعل قائلا: "هذه الحكومة لها ثلاثة عناوين في أجندتها..الأول حسم الصراع على القدس والأقصى والضفة الغربية"، مؤكدا أن السلام لا يتحقق بدون حرب ولن يدوم دون قوة تحميه.

وتابع مشعل:" التطبيع مضر بالتاريخ والحاضر ومكانة الأمة، والأمن القومي لشعوب المنطقة والتطبيع يهدف التخريب في بلاد العرب، والتطبيع طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".

وأضاف:" يجب على الفلسطينيين التوحد في أرض المعركة، والميدان يوحدنا، وأمام حكومة البلطجيين لا بد من توحدنا، كما توحدت المقاومة في نابلس وجنين وغزة وغيرها"، لافتا إلى أن "الأمور ذاهبة إلى التصعيد في رمضان ونحن مقبلون على أيام ساخنة".

ووجه رئيس "حماس" في الخارج رسالة للمطبعين قائلا: "أقول للمطبعين الاحتلال غراب لن يجركم الا لجيف الكلاب".

المصدر: "فلسطين اليوم"