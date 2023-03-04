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حركة "فتح": سنتصدى لأي محاولة اعتداء على حوارة وما جاورها

أخبار العالم العربي

حركة
AFP
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دعت حركة "فتح" الفلسطينية في نابلس، "الجماهير لإسناد بلدة حوارة والقرى المجاورة تحسبا من اعتداءات محتملة للمستوطنين الإسرائيليين هذه الليلة ليوم السبت".


وفي بيان لها، أكدت "فتح" أنها منحت كوادرها الضوء الأخضر لردع هجمات المستوطنين الإسرائيليين وحماية الأهالي ومقدرات شعبنا بكافة السبل المتاحة.

وشددت الحركة في بيانها على أن الإرهاب الصهيوني لن يرعب شعبنا ولن يكسر ثباته وإرادته بل سيزيده تمسكا بحقوقه وعلى رأسها المقاومة.

المصدر: RT

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