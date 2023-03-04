تركيا تقصف بالمدفعية منطقة كوباني في شمال سوريا

قصفت مدفعية الجيش التركي يوم السبت حي كوباني ذي الأغلبية الكردية في شمال محافظة حلب السورية، وجراء القصف سقط العديد من المدنيين بقريتي باغديك وشولتيب.

بحسب وكالة فرات: يوم الجمعة، فتحت المدفعية التركية النار على مواقع كردية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

في وقت سابق، أعلنت قيادة قوات سوريا الديمقراطية إنهاء جميع العمليات العسكرية بعد الزلزال الذي وقع في 6 فبراير في تركيا.

ومع ذلك، سرعان ما استأنفت القوات التركية ومسلحو المعارضة المسلحة السورية القصف وهجمات الطائرات بدون طيار.

وفقا لفرات، في النصف الثاني من فبراير، تم شن 27 هجوما وتحديد مناطق الاستهداف.

المصدر: تاس