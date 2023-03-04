الأردن.. القبض على تاجري مخدرات مرتبطين بعصابات إقليمية

قبضت قوة من مكافحة المخدرات الأردنية على تاجري ومستوردي مخدرات، أحدهما مصنف بالخطر جدا ومرتبطين بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات، بعدما اشتبكت معهما ناريا.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه بناء على معلومات استخبارية وردت عن قيام أحد أعضاء عصابة إقليمية موجود في إحدى الدول العربية القريبة بتهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، وتسليمها لأشخاص داخل الأردن من أجل بيعها، نصبت قوة أمنية تابعة لإدارة مكافحة المخدرات الكمائن في محيط المنطقة (من دون تحديدها)، وفور وصولهما وعند مداهمتهما بادرا بإطلاق النار، فتم الرد عليهما إلى حين السيطرة وإلقاء القبض عليهما.

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وقد تم إسعاف أحد التاجرين بعد تعرضه للإصابة إثر الاشتباك، وبتفتيش مركبتهما عثر بداخلها على 200 ألف حبة مخدرة، وثلاثة أسلحة نارية.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه سيتم عبر الأطر الرسمية المتبعة مخاطبة الإنتربول بخصوص تاجر ومهرب المخدرات الموجود في الدولة العربية المجاورة للأردن.

المصدر: عمون