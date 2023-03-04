السعودية تقدم 168 طنا من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا

حطت طائرتان سعوديتان في مطار جيشوف البولندي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، تحملان 168 طنا من المساعدات الإنسانية السعودية للأوكرانيين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، يوم الجمعة، بأن الحمولة تشمل "مواد إيوائية، ومولدات كهربائية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية".

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ووقعت السعودية الأسبوع الماضي اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار.

وسبق أن قدمت المملكة مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.

المصدر: واس