"حزب الله": نخوض اليوم معارك ما قبل الفتح

قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانية في لبنان (حزب الله)، النائب محمد رعد، "إننا اليوم نخوض معارك ما قبل الفتح على كل المستويات".

وخلال افتتاح خامس مخازن الإمام السجاد في الجنوب اللبناني، قال محمد رعد: "إننا اليوم نخوض معارك ما قبل الفتح على كل المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنمائية والصحية وكل مرافق الحياة..نخوض هذه المعارك وقد تخرجنا من مدرسة كربلاء التي علمتنا كيف نصبر ونجاهد ونطيع أولياء أمرنا ونتخطى الصعاب ونبذل أرواحنا ودماءنا".

وأضاف رعد: "هذا مخزن من مخازن الإمام السجاد يضعه حزب الله بتصرفكم وأنتم تخوضون معنا المواجهة والصمود بوجه أعداء الانسانية الذين يريدون إذلالنا وإخضاعنا ومصادرة هويتنا وقرارنا وسيادتنا في بلدنا".

وأردف: "ونحن نقول إن هذا المخزن هو جرعة دعم لصمود شعبنا من أجل أن يتقوى فيها هذا الشعب للتصدي والمواجهة للمؤامرات الاقليمية والدولية والتي يستخدم فيها بعض المحليين المولعين بالخضوع والسجود للمستكبرين والضالين والطواغيت".

وختم رعد بالقول: "نحن نريد لشعبنا أن يعيش عزيزا وأن يتقوى ببعضه البعض وأن يتعاون مع بعضه البعض، وأن يبلسم جراحاته دون أن يكون لأحد مِنة عليه، وهذا ما نضعة بيد أهلنا على اختلاف جهاتهم وتنوع مذاهبهم وطوائفهم في كل المناطق، وهذا هو خامس مخزن من مخازن الإمام السجاد في منطقة الجنوب الثانية في جبل عامل".

المصدر: "الجديد"