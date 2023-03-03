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السعودية تمنح اليمن 30 سيارة إسعاف (صور)

أخبار العالم العربي

السعودية تمنح اليمن 30 سيارة إسعاف (صور)
السعودية تمنح اليمن 30 سيارة إسعاف
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تسلم اليمن 30 سيارة إسعاف مقدمة كمنحة من السعودية لدعم القطاع الصحي المتدهور في البلاد.

وقال بيان صادر عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أمس الخميس، إنه "تم اليوم تسليم 30 سيارة إسعاف مجهزة بكافة المعدات، كدعم مقدم من البرنامج بالتعاون مع ‎الهلال الأحمر السعودي".

وأضاف أن "سيارات الإسعاف لدعم مستشفيات 6 محافظات يمنية، هي ‎حضرموت ‎والمهرة، ‎وعدن وشبوة، ‎ومأرب،‎ ‎وتعز ".

ويرافق هذه المبادرة برنامج تدريبي للإسعافيين على استخدام الأجهزة الطيبة، دعما للخدمات الطبية المقدمة في ‎اليمن.

المصدر: RT

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