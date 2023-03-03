السعودية تمنح اليمن 30 سيارة إسعاف (صور)

تسلم اليمن 30 سيارة إسعاف مقدمة كمنحة من السعودية لدعم القطاع الصحي المتدهور في البلاد.

وقال بيان صادر عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أمس الخميس، إنه "تم اليوم تسليم 30 سيارة إسعاف مجهزة بكافة المعدات، كدعم مقدم من البرنامج بالتعاون مع ‎الهلال الأحمر السعودي".

إحدى ثمرات الشراكة بين #البرنامج_السعودي_لتنمية_وإعمار_اليمن مع هيئة #الهلال_الأحمر_السعودي

30 سيارة اسعاف مجهزة 🚑؛ لدعم المستشفيات والمراكز الصحية وتحسين الخدمات الطبية لـ 6 محافظات في #اليمن. pic.twitter.com/0InIeR21Mr — البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (@SaudiDRPY) March 2, 2023

وأضاف أن "سيارات الإسعاف لدعم مستشفيات 6 محافظات يمنية، هي ‎حضرموت ‎والمهرة، ‎وعدن وشبوة، ‎ومأرب،‎ ‎وتعز ".

ويرافق هذه المبادرة برنامج تدريبي للإسعافيين على استخدام الأجهزة الطيبة، دعما للخدمات الطبية المقدمة في ‎اليمن.

تم اليوم استلام 30 سيارة اسعاف 🚑 مجهزة بكافة المعدات كدعم مقدم بالتعاون مع @mediasrca لدعم مستشفيات 6 محافظات #حضرموت#المهرة#عدن#مأرب#شبوة#تعز ويرافق هذه المبادرة برنامج تدريبي للإسعافيين على استخدام الأجهزة الطيبة؛ دعماً للخدمات الطبية المقدمة في #اليمن. pic.twitter.com/fnAp5eROrO — البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (@SaudiDRPY) March 2, 2023

المصدر: RT