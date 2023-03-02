منصة "شاهد" تتخذ إجراء فوريا بعد احتجاج وزارة الإعلام الكويتية على "الجابرية الرحلة 422"

حذفت منصة "شاهد" مسلسل "الجابرية الرحلة 422" بعد استياء من التطرق إلى رموز الدولة ومواطنيها، والرفض القاطع من وزارة الإعلام للتعرض لمكونات المجتمع الكويتي من رموز ومواطنين ومقيمين.

يشار إلى ان هذا الحذف جاء بعد ساعات من تأكيد وزارة الإعلام عن "رفضها القاطع" للتعرض لمكونات المجتمع الكويتي من خلال أي عمل إعلامي ولأي غرض كان.

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وكانت الوزارة أعربت في بيان عن استيائها مما جاء في أحد الأعمال الدرامية المعروضة على إحدى المنصات الخليجية والذي تم خلاله "التطرق إلى رموز الدولة ومواطنيها" مبيّنة أن مثل هذه الأعمال "مرفوضة شكلا ومضمونا."

وشددت الوزارة على أنها قامت بالتواصل مع كافة المسؤولين في الجهات المعنية لإبداء «الاستياء من العمل» والتأكيد على «ضرورة إيقاف بثه على المنصة» عملا بالموقف الخليجي والمواثيق المشتركة في هذا الخصوص مبينة أنها «بدأت في الإجراءات القانونية تجاه طاقم العمل الكويتي المشاركين في المسلسل».

الجدير بالذكر أن تطبيق "شاهد" بدا أخيراً عرض مسلسل "الجابرية الرحلة 422" الذي يجمع فنانين كويتيين ولبنانيين من بينهم إبراهيم الزدجالي، وخالد أمين، وإبراهيم الحربي ومحمد العجيمي، وفيصل العميري.

ويتألف المسلسل من 6 حلقات، وتم تصويره بتقنيات عالية تظهر مشاهد اختطاف الطائرة كأنها حقيقية.

المصدر: الأيام