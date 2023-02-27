المستشار النمساوي رفقة وفد هام في زيارة رسمية إلى المغرب

استقبل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، يوم الاثنين، المستشار النمساوي، كارل نيهامر، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب مع وفد هام من رجال الأعمال.

وسيجري نيهامر، الذي يرافقه وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، ونائب الوزير للشؤون الأوروبية والدولية، بيتر لونسكي، سلسلة من المباحثات مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال المغاربة خلال هذه الزيارة، التي تندرج في إطار الاحتفال، يوم 28 فبراير 2023، بالذكرى 240 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ويرافق المستشار النمساوي وفد هام من رجال الأعمال خلال هذه الزيارة، التي ستتميز بانعقاد المنتدى الاقتصادي المغرب- النمسا.

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المصدر: هسبريس