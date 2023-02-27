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غوتيريش: هناك إمكانية للتحرك نحو السلام في اليمن هذا العام

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غوتيريش: هناك إمكانية للتحرك نحو السلام في اليمن هذا العام
Globallookpress Xinhua/Xie E
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن هناك إمكانية للتحرك نحو السلام في اليمن في عام 2023.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر في جنيف، يوم الاثنين: "هذا العام لدينا إمكانية حقيقية لتغيير المسار في اليمن، والتحرك نحو السلام".

واعتبر أن تحقيق السلام يمكن أن يكون من خلال "تمديد وتوسيع الهدنة" و"تفعيل العملية السياسية" و"الاستثمارات في اقتصاد اليمن لاستعادة الخدمات الأساسية وضمان الاستقرار الطويل الأمد".

ودعا غوتيريش المجتمع الدولي للاستجابة إلى طلب الأمم المتحدة بتخصيص 4.3 مليار دولار لتغطية احتياجات سكان اليمن للمساعدات الإنسانية في عام 2023.

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وأشار إلى أنه في العام الماضي تم تقديم المساعدات الإنسانية لنحو 11 مليون يمني، مما ساعد في تقليص عدد السكان الذين كانوا على حافة المجاعة.

بدوره، أكد نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين غريفيث، أن الهدنة في اليمن التي تم إعلانها العام الماضي ساهمت في تراجع سقوط الضحايا والمصابين وكذلك تراجع أعداد النازحين، مشيرا إلى استئناف وصول السفن إلى الموانئ على ساحل البحر الأحمر والرحلات الجوية من مطار صنعاء.

وأضاف غريفيث، أنه بعد انتهاء الهدنة في أكتوبر الماضي، بقى العديد من بنودها قائما، وتم توسيع بعضها.

وأشار إلى أن "جهودا حثيثة تبذل الآن من أجل استئناف وتوسيع وتثبيت الهدنة ومساعدة اليمن في التحرك نحو السلام".

المصدر: تاس

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