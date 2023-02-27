الأمم المتحدة بحاجة إلى 4,3 مليار دولار لمساعدة 17 مليون شخص في اليمن

تحتاج الأمم المتحدة إلى 4,3 مليار دولار خلال السنة الراهنة لمساعدة ملايين الأشخاص في اليمن، فيما يعقد اليوم الاثنين مؤتمر للمانحين في جنيف في محاولة لجمع الأموال.

وتحتاج منظمات المساعدة الإنسانية لهذه المبالغ لمساعدة 17,3 مليون شخص في اليمن حيث أدت الحرب إلى مقتل الآلاف منذ العام 2015 وأغرقت أفقر دول شبه الجزيرة العربية في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية خطورة في العالم. وتزيد الأزمة المناخية من حدة الوضع.

وفي المجموع، سيحتاج ثلثا سكان البلاد أي أكثر من 21 مليون نسمة، إلى شكل من أشكال المساعدة خلال هذه السنة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يحضر مؤتمرا تنظمه السويد وسويسرا "المجتمع الدولي يملك السلطة والوسائل لإنهاء هذه الأزمة. يبدأ ذلك بتمويل ندائنا والالتزام بدفع هذه الأموال سريعا"، مضيفا: "معا يمكننا أن نقلب مسار المعاناة. فلنمنح الشعب اليمني الأمل".

في العام 2022، حصلت الأمم المتحدة على أكثر من 2,2 مليار دولار ما سمح لها بمساعدة نحو 11 مليون شخص عبر اليمن شهريا مع توفير الغذاء والمأوى لهم فضلا عن التعليم.

وأظهرت الأرقام في نهاية العام الماضي تحسنا في الجهود مع انتقال عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع من 161 ألفا إلى صفر. وكانت الأطراف المتحاربة في اليمن اتفقت على هدنة استمرت من أبريل إلى أكتوبر من العام الماضي.

المصدر: "أ ف ب"