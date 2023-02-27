الجيش المصري يستعرض أكبر مشروع من نوعه في العالم

استعرضت القوات المسلحة المصرية مجموعة من المشروعات المتواجدة في سيناء، من ضمنها محطة بحر البقر أكبر محطة من نوعها لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم .

إقرأ المزيد

وتقع المحطة على بعد 10 كيلو مترات جنوب أنفاق بورسعيد في سيناء وشمال مدينة القنطرة شرق بحوالي 17 كيلو مترا وتعد من أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء وتعظيم مواردها الطبيعية حيث ستساهم في استصلاح 456 ألف فدان من خلال إعادة تدوير وتشغيل مياه الصرف الزراعي والصناعي والصرف الصحي التي سيتم تحويلها من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية أسفل قناة السويس، وبعد المعالجة سيتم تصريفها في قناة الشيخ جابر.

الطاقة القصوى التصميمية لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تقدر بـ 5.6 مليون متر مكعب / يوم، حيث تعمل المحطة ضمن منظومة مياه صرف بحر البقر ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان في سيناء.

وتقع المحطة على مساحة 155 فدان بإجمالي 650 ألف متر مربع في الجانب الشرقي لقناة السويس وإلى الجنوب من مدينة بورسعيد بحوالي 27 كيلو مترا.

محطة المحسمة

كما استعرض الجيش المصري إنشاء محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم شرق قناة السويس، وتعتبرمن ضمن الخطة الإستراتيجية التي وضعتها الدولة لمواجهة النُدرة المائية وتعويض الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات.

تم إنجاز المشروع خلال 12 شهرًا بتكلفة إجمالية بلغت 3.5 مليار جنيه، بهدف تجميع مياه الصرف الزراعي التي كانت تُلقى في بحيرة التمساح بقناة السويس، ليتم معالجتها وضخها في ترعة سيناء الشرق واستخدامها في زراعة 50 ألف فدان.

المصدر: RT