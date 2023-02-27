سوريا.. إحصاء رسمي عن ضحايا الزلزال في اللاذقية

أعلنت محافظة اللاذقية أن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا خلّف 805 حالات وفاة ونحو 1131 إصابة.

ونقلت وكالة "سانا" عن محافظ اللاذقية عامر هلال أن 61 شخصا يتلقون العلاج في المشافي.

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وأضاف أن عدد الأبنية المنهارة جراء الزلزال بلغ 105 أبنية، وأشار إلى أن لجان الكشف الهندسي عاينت 23954 مبنى، وتبين وجود نحو 900 مبنى متضرر بشكل كامل، سيتم عرضها على لجنة السلامة الإنشائية لاتخاذ القرار حولها، إما بالتدعيم أو الهدم، و3097 مبنى بحاجة إلى تدعيم، ونحو 11198 مبنى بحاجة إلى أعمال صيانة وترميم، إضافة إلى 8759 مبنى سليما.

وأشار هلال إلى أن المحافظة افتتحت 29 مركز إيواء بشكل رسمي، يقيم فيها أكثر من 2267 عائلة مع وجود عائلات فضلت السكن مع أقاربها أو انتقلت للعيش بالريف.

المصدر: "سانا"