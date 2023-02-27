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وزير الخارجية المصري: الشعب السوري له مكانته لدى الشعب المصري والهدف الأول من زيارتنا إنساني

شكري يلتقي الأسد والمقداد في دمشق

أخبار العالم العربي

شكري يلتقي الأسد والمقداد في دمشق
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عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، حيث نقل رسالة تضامن إلى الحكومة السورية في أعقاب الزلزال المدمر.

ونشرت وزارة الخارجية المصرية صورا للقاء شكري مع نظيره السوري فيصل المقداد، وأوضحت أنه "عقب لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد، سامح شكرى يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السورى بمقر وزارة الخارجية السورية".

وأضافت أن شكري نقل "رسالة تضامن ومؤازرة من حكومة وشعب مصر مع الأشقاء في سوريا جراء الزلزال المدمر".

وقالت إن "الأسد شكر مصر وشعبها العظيم علي استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها وحسن معاملتهم كأشقاء".

المصدر: RT

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