شكري يلتقي الأسد والمقداد في دمشق

عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، حيث نقل رسالة تضامن إلى الحكومة السورية في أعقاب الزلزال المدمر.

ونشرت وزارة الخارجية المصرية صورا للقاء شكري مع نظيره السوري فيصل المقداد، وأوضحت أنه "عقب لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد، سامح شكرى يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السورى بمقر وزارة الخارجية السورية".

وأضافت أن شكري نقل "رسالة تضامن ومؤازرة من حكومة وشعب مصر مع الأشقاء في سوريا جراء الزلزال المدمر".

عقب لقاءه مع الرئيس السورى بشار الأسد، سامح شكرى يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السورى بمقر وزارة الخارجية السورية…. شكرى ينقل رسالة تضامن ومؤازرة من حكومة وشعب مصر مع الأشقاء فى سوريا جراء الزلزال المدمر pic.twitter.com/bW8KkRoykY — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) February 27, 2023

وقالت إن "الأسد شكر مصر وشعبها العظيم علي استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها وحسن معاملتهم كأشقاء".

الرئيس بشار الأسد يشكر مصر وشعبها العظيم علي استضافة اللاجئين السوريين علي أراضيها وحسن معاملتهم كأشقاء …. — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) February 27, 2023

المصدر: RT