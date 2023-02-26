"وفا": مقتل فلسطيني وإصابة 100 آخرين بهجمات للمستوطنين على بلدة حوارة في نابلس

أفادت وكالة "وفا" بمقتل فلسطيني وإصابة مئة آخرين بهجمات للمستوطنين على بلدة حوارة والقرى المجاورة لها جنوب نابلس، في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت "وفا" إلى أنه من أجل "التسهيل على المستوطنين تنفيذ اعتداءاتهم، مساء اليوم الأحد، أغلقت قوات الاحتلال الحواجز المحيطة بمدينة نابلس ومنعت المواطنين من المرور عبرها في كلا الاتجاهين، واحتجزتهم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوبهم، كما أغلقت مدخل بلدة بيتا الرئيسي بالمكعبات الاسمنتية، موفرة بذلك الحماية التامة للمستوطنين".

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وذكرت "وفا" أن هجوم المستوطنين أسفر، حتى إعداد هذا الخبر، عن مقتل مواطن وإصابة أكثر من 100 آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، وإحراق عدة منازل ومنشآت ومركبات، وترويع المواطنين، خاصة الأطفال.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، "باستشهاد الشاب سامح حمد الله محمود أقطش (37 عاما) جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن، في اعتداء للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية زعترة، جنوب نابلس، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع 100 إصابة جراء اعتداءات للمستوطنين وجيش الاحتلال، في بلدة حوارة.

كما امتدت الاعتداءات لتشمل إصابات بجروح خطيرة بسبب الحجارة وبالسكاكين وببقضيب معدني، فضلا عن حالة إغماء لمريض سكري، و97 حالة اختناق بالغاز.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن المستوطنين أطلقوا الرصاص الحي والمعدني، وألقوا زجاجات حارقة على منازل المواطنين وممتلكاتهم ومركباتهم في أطراف القرية.

المصدر: وفا