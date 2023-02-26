اختتام اجتماع العقبة: تعهد فلسطيني إسرائيلي بوقف التصعيد ومنع العنف
AFP
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تعهد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون في ختام اجتماع عقدوه في الأردن بـ"خفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف".
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن.
وأورد البيان الذي وزعته وزارة الخارجية الأردنية أن "الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أكدا التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما (...) وجددا التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف".
المصدر: "أ ف ب"