عضو مجلس السيادة في السودان: لا توجد دولة محترمة حديثة لها جيشان

أكد عضو مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن ياسر العطا، ضرورة دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، معتبرا أنه "لا توجد دولة محترمة حديثة لها جيشان".

وقال ياسر العطا في كلمة متلفزة من ولاية نهر النيل، إنه "لابد من دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة التي خرجت منها"، مضيفا أنه لابد أيضا من دمج كل قوات الحركات المسلحة كما جاء في اتفاق جوبا.

وأكد العطا أن القوات المسلحة "تؤمن بأهداف ثورة ديسمبر وأنها "قادرة على بسط هيبة الدولة، والسيطرة على الأوضاع".

وشدد على أن القوات المسلحة "على قدر تطلعات الشعب السوداني ولن تخذله".

ولفت إلى أن القوات المسلحة "لن تخشى أي مهدد مقابل أمن واستقرار البلاد".

واعتبر ياسر العطا أن "قوى الثورة لها الحق في تسيير دفة الفترة الانتقالية"، مؤكدا ضرورة "توافق قوى الثورة المدنية والمسلحة على وثيقة لإدارة الفترة الانتقالية".

وأشار العطا إلى أن "الحكومة الانتقالية القادمة يجب عليها وضع برنامج اقتصادي مستعجل"، داعيا إلى إبعاد ما وصفه بـ"الإدارة الأهلية" عن العمل السياسي.

وبرزت مسألة دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة في المشهد السوداني بعد الاتفاق الإطاري الأخير، الذي تم التوصل إليه بين قوى مدنية وعسكرية، والذي نص على مبدأ "الجيش الواحد"، و"دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة".

وتعد قوات الدعم السريع قوات شبه عسكرية، تعمل تحت قيادة الحكومة السودانية.

المصدر: موقع "الراكوبة" السوداني