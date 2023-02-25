الجيش المصري: سقوط طائرة تدريب.. ولا ضحايا

أعلن الجيش المصري سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية، دون أن يسفر الحادث عن ضحايا.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، إنه في إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للقوات الجوية اليوم السبت الموافق 25 / 2 / 2023 حدث عطل فني بطائرة تدريب، ما أدى إلى سقوطها ونجاة قائدها دون إصابات".

وأشار المتحدث عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الإجراءات اللازمة جارية، بمعرفة الجهات المختصة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

المصدر: RT