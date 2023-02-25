رئيس البرلمان الأردني يطالب بعودة سوريا إلى "الحاضنة العربية"

طالب رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، المعلقة عضويتها فيها منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

وفي كلمة خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في بغداد، طالب الصفدي بعودة سوريا إلى "الحاضنة العربية كعضو فاعل ومؤثر في القرار العربي وفي مؤسساته المختلفة". حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقال الصفدي إن "الشام عنوان لتاريخ الأمة ومجدها وحضارتها، وهي التي توالت عليها الجراح بعد كارثة الزلزال الأليم، ما يستوجب منا تكثيف العون والإغاثة لشعبها الأصيل".

وتسارعت وتيرة العلاقات بين سوريا والأردن مؤخرا، خاصة بعد الزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف فيها.

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وفي 15 من الشهر الجاري، قام وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بزيارة هي الأولى منذ عام 2011، إلى دمشق حيث استقبله الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكرت الرئاسة السورية في حينه أن الصفدي نقل للأسد تعازي ملك الأردن عبد الله الثاني، وأكد تضامن الأردن مع الشعب السوري لما ألم به جراء الزلزال، واستعداده لتقديم كل ما يمكن لمساعدة سوريا لتجاوز هذه المحنة.

يذكر أن وزراء الخارجية العرب قرروا في نوفمبر عام 2011 تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، كما أعلنوا فرض عقوبات اقتصادية عليها، وذلك بعد أشهر على انتقادات حادة وجهها زعماء عرب للحكومة السورية بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في آذار من ذلك العام.

المصدر: "بترا" + RT