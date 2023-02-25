 
مباشر

رئيس مجلس الشورى السعودي يصحح تفسير آية قرآنية تلاها رئيس مجلس النواب الأردني

أخبار العالم العربي

رئيس مجلس الشورى السعودي يصحح تفسير آية قرآنية تلاها رئيس مجلس النواب الأردني
Gettyimages.ru
القرآن الكريم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/utka

عقب رئيس الوفد السعودي في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بغداد، عبد الله آل الشيخ، على مقدمة كلمة رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، التي تضمنت آية قرآنية تلاها الصفدي.

وعقّب رئيس الوفد السعودي وهو رئيس "مجلس الشورى" بعد نهاية كلمته بمداخلة توضيحية منه، لتأكيد أن المقصود في الآية الكريمة، هي مكة المكرمة، وليس العراق.

إقرأ المزيد
شركة سعودية تعتذر عن نشرها آية قرآنية مع صورة مسجد تركي
شركة سعودية تعتذر عن نشرها آية قرآنية مع صورة مسجد تركي

وقال آل الشيخ في مداخلته: "إيضاح للآية الكريمة، قوله تعالى «ربّ اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر»، هذه الآية وردت في سورة البقرة (الآية 126)، ووردت أيضا في سورة إبراهيم بقوله تعالى: «ربّ اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام» في سورة إبراهيم (الآية 35)، والمقصود بالبلد مكة المكرمة، وكذلك الآية الأخرى في قوله تعالى: «رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم» وردت في سورة إبراهيم (الآية 37)، وكلها تنص على أن المقصود بها هي مكة المكرمة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بدورته الـ34، تجرى أعماله في العاصمة العراقية بغداد.

المصدر: عكاظ

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا