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شركة سعودية تعتذر عن نشرها آية قرآنية مع صورة مسجد تركي

أخبار العالم العربي

شركة سعودية تعتذر عن نشرها آية قرآنية مع صورة مسجد تركي
Reuters Umit Bektas
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اعتذرت شركة التوكيلات العالمية للسيارات السعودية UMA، عن نشرها على حسابها بـ"تويتر" لآية قرآنية مرفقة بصورة لمسجد السلطان أحمد في مدينة اسطنبول التركية، وذلك بعد تعرضها لانتقادات.

وشاركت الشركة عبر حسابها، صورة لمسجد السلطان أحمد في تركيا مع الآية القرآنية: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا"، لكنها سارعت لمسح التغريدة بعد تعرضها لهجوم شديد من رواد "تويتر" السعوديين، ونشرت تغريدة أخرى تقول: "تود التوكيلات العالمية للسيارات أن تعتذر عن منشورها غير المقصود اليوم".

وأضافت: "اللهم احفظ مملكتنا الغالية واحفظ مليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".

واعتبر سعوديون، التغريدة التي نشرتها الشركة، مسيئة كونها تروج لـ"العدو أردوغان"، وطالبوا بمقاطعة الشركة وفصل ومعاقبة الموظف المسؤول عن التغريدة، فيما طالب آخرون بإغلاقها وتسريح العاملين فيها بالتوازي مع دعوات لـ"سعودة" إدارة الشركات في البلاد.

وقلت الأصوات المدافعة عن تحرك الشركة من منطلق أن "ليست عيبا نشر بيوت الله" أينما كانت.

المصدر: RT

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