شركة سعودية تعتذر عن نشرها آية قرآنية مع صورة مسجد تركي

اعتذرت شركة التوكيلات العالمية للسيارات السعودية UMA، عن نشرها على حسابها بـ"تويتر" لآية قرآنية مرفقة بصورة لمسجد السلطان أحمد في مدينة اسطنبول التركية، وذلك بعد تعرضها لانتقادات.

وشاركت الشركة عبر حسابها، صورة لمسجد السلطان أحمد في تركيا مع الآية القرآنية: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا"، لكنها سارعت لمسح التغريدة بعد تعرضها لهجوم شديد من رواد "تويتر" السعوديين، ونشرت تغريدة أخرى تقول: "تود التوكيلات العالمية للسيارات أن تعتذر عن منشورها غير المقصود اليوم".

وأضافت: "اللهم احفظ مملكتنا الغالية واحفظ مليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".

تود التوكيلات العالمية للسيارات أن تعتذر عن منشورها الغير مقصود اليوم ، اللهم احفظ مملكتنا الغالية واحفظ مليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.. — UMA (@UMASaudiArabia) July 17, 2020

واعتبر سعوديون، التغريدة التي نشرتها الشركة، مسيئة كونها تروج لـ"العدو أردوغان"، وطالبوا بمقاطعة الشركة وفصل ومعاقبة الموظف المسؤول عن التغريدة، فيما طالب آخرون بإغلاقها وتسريح العاملين فيها بالتوازي مع دعوات لـ"سعودة" إدارة الشركات في البلاد.

اذا عندكم اتراك او شوام ماسكين ادارة الشركة ومسؤولين عن المنشور فحققوا معهم وبعدها فصل يكفينا خونة الخارج . — 🇸🇦 عبدالعزيز 🇸🇦 (@KsaRomanc) July 17, 2020

أسائه كبيره والاعتذار غير كافي لازم التحقيق لكي يعرف المقصود ونتاكد من متابعينه الاخونج بكثره في هذا الحساب — عبداللطيف الحربي (@grosh205) July 17, 2020

توقيت التغريدة ومضمونها مريب ...

لذلك .... الإعتذار مخرج طواري يجب أن يقفل وتحاسب الشركة ...

إردوغان عدونا .... والتوكيلات كذلك — Mohammed Al-Anazi (@Mohammedanazi94) July 17, 2020

الشركة تجاوزة اختصاصها الاقليمي وما قامت به يعد جريمة معلوماتية ارتكبت تمس امننا ومجتمعنا وديننا وتوحيدنا ويجب معاقبة الشركة من قبل الجهات المختصة

علما انها مستفيدة من دعم وتسهيلات الحكومة حفظها الله ورعاها@pss_ar@MCgovSA@bip_ksa@SDB_sa@HRSD_SA@KSAMOFA@KACST — فارس المالكي (@Fares_Almalk) July 17, 2020

هذة نتائج التجنيس ونتائج منح الأجنبي ادارة اعمال الشركات الكبرى سبق ان حذر المخلصون من ذلك ولكن بدون جدوى وسنظل على هذة الحال إلى ان يعدل الحال بقرار من صاحب القرار لأن المسؤلين وعلى رأسهم بعض الوزراء المعنيين بذلك لم يتخذو اي اجراء حيال ذلك التلاعب في الوظائف القياديه للشركات . — ms (@abosaad485) July 17, 2020

وقلت الأصوات المدافعة عن تحرك الشركة من منطلق أن "ليست عيبا نشر بيوت الله" أينما كانت.

خبال يشبه الخيال :

شركة "التوكيلات العالمية للسيارات"نشرت صورة لمسجد في اسطنبول ومعه آية من القرآن

فشمرت الأذرع الذبابية عن حملة لا تدل إلا على سفه الآمر والمأمور !

مما اضطر الشركة إلى حذف التغريدة والاعتذار عنها !

علما أن الشركة نشرت من قبل مثل هذه الصورة لمسجد في الامارات ! pic.twitter.com/vcwfKfnTPO — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) July 17, 2020

المصدر: RT